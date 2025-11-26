Zootropolis 2 è un gioiellino da non perdere

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero gioiellinoZootropolis 2”. E preparatevi perché, se vi era piaciuto il primo, questo lo adorerete. Lo amerete se siete appassionati di cinema perché gli easter eggs disseminati qui e là, a fine visione, non si contano più. Lo adorerete se siete bambini o ragazzi in cerca di avventura o. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

zootropolis 2 232 gioiellinoZootropolis 2: recensione del film Disney - Leggi la nostra recensione di Zootropolis 2, il nuovo film animato della Disney sequel del lungometraggio del 2016. Lo riporta cinefilos.it

"Zootropolis 2", svelati nuovi personaggi nel nuovo teaser trailer - Si scaldano i motori per "Zootropolis 2", l'attesissimo sequel di "Zootropolis", vincitore del premio Oscar nel 2016. tgcom24.mediaset.it scrive

Zootropolis 2, Michela Giraud si unisce al cast dei doppiatori del sequel - Durante la finale di Italia’s Got Talent, andata in onda il 31 ottobre, l’attrice, comica e conduttrice televisiva romana ha svelato un’importante novità: farà parte del cast vocale italiano del nuovo ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Zootropolis 2 232 Gioiellino