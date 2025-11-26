Zootopia 2 supera al box office i film disney da miliardi di dollari

Jumptheshark.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo approfondimento si analizza lo stato attuale del successo di Zootopia 2, il tanto atteso sequel prodotto dai Walt Disney Animation Studios. Dopo un debutto promettente nei test di mercato, le prime performance al botteghino indicano un risultato molto positivo, che potrebbe confermare la capacità del film di consolidare la propria presenza nel panorama cinematografico internazionale. risultati preliminari al botteghino di Zootopia 2. previews e incassi durante le proiezioni anticipate. Le proiezioni anticipate di Zootopia 2 hanno generato un incasso di 10,2 milioni di dollari nel mercato domestico, raggiungendo la seconda posizione tra i record di anteprima per un titolo della Walt Disney Animation Studios, dopo Moana 2 con 14,2 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

zootopia 2 supera al box office i film disney da miliardi di dollari

© Jumptheshark.it - Zootopia 2 supera al box office i film disney da miliardi di dollari

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Zootopia 2 Supera Box