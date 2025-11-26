Zootopia 2 supera al box office i film disney da miliardi di dollari
In questo approfondimento si analizza lo stato attuale del successo di Zootopia 2, il tanto atteso sequel prodotto dai Walt Disney Animation Studios. Dopo un debutto promettente nei test di mercato, le prime performance al botteghino indicano un risultato molto positivo, che potrebbe confermare la capacità del film di consolidare la propria presenza nel panorama cinematografico internazionale. risultati preliminari al botteghino di Zootopia 2. previews e incassi durante le proiezioni anticipate. Le proiezioni anticipate di Zootopia 2 hanno generato un incasso di 10,2 milioni di dollari nel mercato domestico, raggiungendo la seconda posizione tra i record di anteprima per un titolo della Walt Disney Animation Studios, dopo Moana 2 con 14,2 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nove anni fa Disney stupiva il mondo con un lungometraggio animato che sarebbe diventato il quarto film Disney a superare il miliardo di incassi al botteghino, portando a casa l’Oscar come “Miglior film d’animazione” 2017. Riuscirà questo secondo capitolo - facebook.com Vai su Facebook