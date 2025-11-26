zootopia 2 data di uscita cast trama ultime notizie

approfondimento su zootopia 2: data di uscita, cast e trama. Il film Zootopia 2 sta generando grande interesse tra gli appassionati, grazie al successo ottenuto dal primo capitolo. Con un mondo immaginario popolato da animali antropomorfi che ricoprono ruoli umani, la pellicola ha conquistato pubblico e critica. In questo articolo si analizzano le principali novità riguardanti l’atteso sequel, tra cui data di uscita, cast e possibili sviluppi narrativi. data di uscita e dettagli di distribuzione. la data di lancio ufficiale. Annunciato da Disney nel febbraio 2024, Zootopia 2 è previsto per il 26 novembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

