zootopia 2 anticipazioni sul post credit seguire spiegate dal regista e dal produttore

espansione e futuro del franchise di Zootopia: analisi della scena post-credit. Il mondo immaginato in Zootopia rappresenta un’ambientazione ricca e articolata, che si estende oltre i confini del film originale del 2016. La recente uscita di Zootopia 2 ha portato alla luce nuovi dettagli riguardanti le possibilità narrative e l’espansione dell’universo narrativo, con particolare attenzione alla scena post-credit che lascia intravedere possibili sviluppi futuri. contesto e ambientazione di Zootopia 2. Il sequel, diretto dai registi Byron Howard e Jared Bush e scritto dallo stesso Bush, introduce una nuova avventura che vede protagonisti Judy Hopps e Nick Wilde, assistiti da un nuovo personaggio, un serpente doppiato da Ke Huy Quan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

