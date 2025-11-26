Zoom sul Codice rosa | I casi sono in crescita Ma qui c’è una rete molto importante

GROSSETO Si chiama così perché la rosa bianca è il simbolo che rappresenta le donne vittime e tutti i sottoposti a crimini d’odio. Nel 2009 alcuni ragazzi hanno scelto questo nome: Codice Rosa. Ormai sono passati quindici anni dall’istituzione del Codice a firma di Vittoria Doretti, direttrice di area promozione ed etica della salute dell’Asl Sud Est e responsabile della rete regionale del Codice rosa. E’ nato proprio a Grosseto questo protocollo che garantisce a livello nazionale un grande supporto alle persone vittime di violenza. Il Codice Rosa è un protocollo sanitario in Italia che garantisce assistenza alle vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zoom sul Codice rosa: "I casi sono in crescita. Ma qui c’è una rete molto importante"

