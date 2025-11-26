Zoologia | scoperta una nuova specie di ostracode in un torrente dell’appennino parmense

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un torrente dellappennino parmense è stata scoperta una nuova specie di ostracode. Lo testimonia uno studio pubblicato dalla rivista “Zootaxa” e firmato da Giampaolo Rossetti (Università di Parma), Ilaria Mazzini (CNR-IGAG) e Maria Cristina Bruno (Fondazione Edmund Mach).Gli ostracodi sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

zoologia scoperta nuova specieScoperta in Italia una nuova specie di ostracode - Lo testimonia uno studio pubblicato dalla rivista "Zootaxa" e firmato da Giampaolo Rossetti (Università di Parma), ... Si legge su adnkronos.com

zoologia scoperta nuova specieScoperta in provincia di Siracusa una nuova specie di ragno: è la Leptorchestes elisae - Nel corso di ricerche condotte in Sicilia, il team di entomologi del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di eccellenza italiano, ha scoperto una nuova specie di ... siracusanews.it scrive

zoologia scoperta nuova specieScoperta in Sicilia una nuova specie di ragno - Nella riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande, in provincia di Siracusa, un team di scienziati dell'Università Roma Tre ha individuato una nuova specie di ragno, ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zoologia Scoperta Nuova Specie