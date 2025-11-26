Zoologia | scoperta una nuova specie di ostracode in un torrente dell’appennino parmense
In un torrente dell’appennino parmense è stata scoperta una nuova specie di ostracode. Lo testimonia uno studio pubblicato dalla rivista “Zootaxa” e firmato da Giampaolo Rossetti (Università di Parma), Ilaria Mazzini (CNR-IGAG) e Maria Cristina Bruno (Fondazione Edmund Mach).Gli ostracodi sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
CON GLI STUDENTI DEL CAPRARO ALLA SCOPERTA DELLA RISERVA Per celebrare l'EuroBirdwatch, la giornata internazionale degli uccelli migratori, abbiamo accompagnato le classi 1A e 1D della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprens - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta in Italia una nuova specie di ostracode - Lo testimonia uno studio pubblicato dalla rivista "Zootaxa" e firmato da Giampaolo Rossetti (Università di Parma), ... Si legge su adnkronos.com
Scoperta in provincia di Siracusa una nuova specie di ragno: è la Leptorchestes elisae - Nel corso di ricerche condotte in Sicilia, il team di entomologi del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di eccellenza italiano, ha scoperto una nuova specie di ... siracusanews.it scrive
Scoperta in Sicilia una nuova specie di ragno - Nella riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande, in provincia di Siracusa, un team di scienziati dell'Università Roma Tre ha individuato una nuova specie di ragno, ... Da msn.com