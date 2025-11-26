Zirkzee-Roma sempre più vicini | lo United lo scarica la nuova offerta giallorossa

I Red Devils lo cederanno a gennaio e i giallorossi sono pronti: la formula prevede un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zirkzee-Roma, sempre più vicini: lo United lo scarica, la nuova offerta giallorossa

Altre letture consigliate

Zirkzee verso l'addio dal Manchester, la Roma studia il colpo in attacco. Rispunta Embolo - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Roma, Amorim (all. Man. United): "Zirkzee? A gennaio può succedere tutto" bit.ly/4rdNga1 #AsRoma Vai su X

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee - Gian Piero Gasperini sta conducendo magistralmente la Roma, ma per continuare a sognare servirà un mercato di spessore a gennaio. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Roma, Kalimuendo rispunta in alternativa a Zirkzee - I centravanti Artem Dovbyk ed Evan Ferguson non convincono, così il club giallorosso si è già messo al lavoro per cercare di regalare una nuova punta ... Segnala calciomercato.com

Roma, è crisi per l’attacco: Massara studia il prestito di Zirkzee o Kalimuendo - La Roma è già al lavoro per affrontare queste tre emergenze e supportare Gasperini, che sta cercando di guidare una squadra ... Si legge su corrieredellosport.it