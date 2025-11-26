BAO Publishing ha annunciato la pubblicazione della nuova opera del fumettista che verrà presentata il 4 dicembre a Milano. Zerocalcare tornerà protagonista nelle librerie di tutta Italia con il nuovo libro intitolato Nel nido dei serpenti, pubblicato dal 5 dicembre da BAO Publishing e realizzato in collaborazione con Momo Edizioni. La casa editrice ha inoltre annunciato che il 4 dicembre, a Milano, i fan potranno incontrare l'autore presso la libreria Feltrinelli. Cosa racconta il libro Tra le pagine di Nel nido dei serpenti si racconta il processo agli antifascisti in corso in Ungheria, soffermandosi in particolare con una lunga storia inedita di centoventi pagine sul caso di Maja T. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zerocalcare torna con il nuovo libro Nel nido dei serpenti e incontra i fan a Milano