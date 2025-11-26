Zenigata e i due Lupin è il progetto più attuale e coraggioso di Takeshi Koike

Ciclicamente il mito viene ricondotto alla sua origine. Perché per guardare davanti a sé e aggiornarsi è forse necessario riscoprire il proprio passato. Per Lupin III quel passato si chiama Monkey Punch ed è lì che volge lo sguardo la reinterpretazione di Takeshi Koike. A ciò che ha preceduto la semi-rivoluzione estetica e umorale, finanche produttiva e commerciale, compiuta da Hayao Miyazaki – ne avevamo parlato lo scorso anno a proposito de Il castello di Cagliostro. Alle atmosfere pulp e al design spigoloso. All’essenza dei personaggi, spogliati e rimessi in discussione. Jigen Daisuke, Ishikawa Goemon, Mine Fujiko, protagonisti di un trittico (se non si tiene conto della comunque validissima miniserie La donna chiamata Fujiko Mine, appagante antipasto precursore) che esplora inedite sfumature del carattere dei tre sparring partners, spostando verso ognuno di loro l’epicentro emotivo delle vicende. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Zenigata e i due Lupin è il progetto più attuale e coraggioso di Takeshi Koike

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trailer di Zenigata e i Due Lupin @koiketakeshi #lupin #lupiniii #lupinthethird #jigen #jigendaisuke # #goemon #goemonishikawa #? #fujiko #fujikomine # #zenigata #koichizenigata # #banpresto #? #guinnesworl Vai su X

Trailer di Zenigata e i Due Lupin su @primevideoit Bravissima @korompayalessandra ? @animefactoryit @plaionpicturesit #lupin #lupiniii #lupinthethird #jigen #jigendaisuke # #goemon #goemonishikawa #? #fujiko #fujikomine #? - facebook.com Vai su Facebook

Lupin the IIIRD: Zenigata e i Due Lupin – il prequel de “La Stirpe Immortale” in arrivo in Italia - Lupin the IIIRD: Zenigata e i Due Lupin, l’attesissimo OAV prequel del film La Stirpe Immortale, sarà presto disponibile in Italia. Si legge su mangaforever.net

Lupin III: La stirpe immortale e Zenigata e i Due Lupin in Italia - Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video, è orgogliosa di riportare al cinema e nelle case degli italiani il ... Segnala mangaforever.net

Lupin III - Zenigata e i due Lupin - Zenigata e i due Lupin è un film del 2025 di genere anime, azione, avventura, diretto da Takeshi Koike, della durata di 53 minuti. Da comingsoon.it