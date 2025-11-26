Zelensky dice sì all’accordo | Ue entusiasta Mosca fredda
Durante i colloqui con gli emissari Usa ad Abu Dhabi «gli ucraini hanno accettato il piano» di pace Usa e mancherebbero solo «alcuni dettagli», come anticipato da un anonimo ufficiale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il segretario di Stato Usa si dice soddisfatto del primo round di colloqui a Ginevra e apre a modifiche in seguito ai suggerimenti delle delegazione ucraina. Il presidente Zelensky risponde a Trump tornando a ringraziarlo per l'aiuto in questa fase delicata ? htt - facebook.com Vai su Facebook
Via domani in #Svizzera il primo giro di consultazioni tra #Europa, #StatiUniti e #Ucraina sulla proposta di accordo di #Trump per fermare il conflitto. “I crimini di guerra commessi dalla Russia non devono essere ricompensati”, dice il presidente #Zelensky. #Tg Vai su X
Ucraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: "Serve colloquio con Trump" - Il presidente ucraino: 'Discuterò gli aspetti delicati con Trump' ... Come scrive msn.com
Zelensky vuole incontrare Trump e i leader europei per dare slancio ai negoziati di pace - Il presidente Zelensky accusa la Russia di trascinare a oltranza i negoziati e chiede di incontrare gli alleati, mentre Mosca continua a bombardare il territorio ucraino Il presidente ucraino ... Scrive it.euronews.com
Putin-Zelensky, la Casa Bianca punta a Budapest per trilaterale. Lo Zar propone Mosca, ma l'ucraino rifiuta - Lo ha dichiarato a TF1 il presidente francese Emmanuel Macron, rivelando i suoi suggerimenti per la ... Secondo ilmessaggero.it