Zelensky dice sì all’accordo | Ue entusiasta Mosca fredda

Cms.ilmanifesto.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i colloqui con gli emissari Usa ad Abu Dhabi «gli ucraini hanno accettato il piano» di pace Usa e mancherebbero solo «alcuni dettagli», come anticipato da un anonimo ufficiale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

zelensky dice s236 all8217accordo ue entusiasta mosca fredda

© Cms.ilmanifesto.it - Zelensky dice sì all’accordo: Ue entusiasta, Mosca fredda

News recenti che potrebbero piacerti

zelensky dice s236 all8217accordoUcraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: "Serve colloquio con Trump" - Il presidente ucraino: 'Discuterò gli aspetti delicati con Trump' ... Come scrive msn.com

Zelensky vuole incontrare Trump e i leader europei per dare slancio ai negoziati di pace - Il presidente Zelensky accusa la Russia di trascinare a oltranza i negoziati e chiede di incontrare gli alleati, mentre Mosca continua a bombardare il territorio ucraino Il presidente ucraino ... Scrive it.euronews.com

Putin-Zelensky, la Casa Bianca punta a Budapest per trilaterale. Lo Zar propone Mosca, ma l'ucraino rifiuta - Lo ha dichiarato a TF1 il presidente francese Emmanuel Macron, rivelando i suoi suggerimenti per la ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Dice S236 All8217accordo