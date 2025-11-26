Tempo di lettura: 3 minuti Ad Ariano Irpino, nella sede cittadina di via D’Afflitto, si è tenuto un brindisi di auguri e saluti in onore dell’elezione di Ettore Zecchino al consiglio regionale della Campania grazie a Fratelli d’Italia. All’incontro erano presenti il direttivo del partito, numerosi simpatizzanti e — per i saluti ufficiali — il presidente del circolo cittadino, Manfredi D’Amato – Zecchino ha annunciato la volontà di avviare un’“opposizione costruttiva, determinata”, con l’obiettivo di proporre “soluzioni alternative” per una provincia che — a suo dire — “ha tanto bisogno di politica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zecchino ringrazia gli elettori: “Con FDI opposizione costruttiva”