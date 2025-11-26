Zecchino d oro 68 edizione su rai 1 | canzoni giurati e curiosità

Nuova edizione del tradizionale Festival dello Zecchino d'Oro, che celebra quest'anno il suo 68º anniversario. La manifestazione torna in diretta su Rai 1 e sulla piattaforma RaiPlay, offrendo un palinsesto ricco di appuntamenti dal forte spessore artistico e culturale. Sono previste due semifinali, trasmesse nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 novembre, che inviteranno gli spettatori a immergersi nel mondo delle canzoni per l'infanzia. La finale, in programma domenica 30 novembre, rappresenta il momento culminante dell'evento, con la proclamazione della composizione vincitrice tra le quattordici in gara.

