Zazzaroni sullo scudetto | Punto solo sull’Inter e un’altra Vorrei intervistare Lautaro ecco perché

Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni ha parlato a TMW Radio del momento in Serie A. SERIE A – Non considero neanche la Roma, pensate per il Como. Mi diverte, vedi un calcio che in Italia sul piano tecnico non ha paragoni, anche se il Bologna fa molto bene. Vedo Inter e Napoli, alla Roma mancano diverse cose. Gasp sta facendo cose straordinarie ma non è ancora da Scudetto. E’ un campionato fermo. Se mi dai un centravanti e un esterno alla Roma, ma possono farlo? Zirkzee è un signor calciatore ma non è un bomber. 🔗 Leggi su Internews24.com

