Zazzaroni sullo scudetto | Punto solo sull’Inter e un’altra Vorrei intervistare Lautaro ecco perché

Internews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni  ha parlato a  TMW Radio  del momento in Serie A. SERIE A  –   Non considero neanche la Roma, pensate per il Como. Mi diverte, vedi un calcio che in Italia sul piano tecnico non ha paragoni, anche se il Bologna fa molto bene. Vedo Inter e Napoli, alla Roma mancano diverse cose. Gasp sta facendo cose straordinarie ma non è ancora da Scudetto. E’ un campionato fermo. Se mi dai un centravanti e un esterno alla Roma, ma possono farlo? Zirkzee è un signor calciatore ma non è un bomber. 🔗 Leggi su Internews24.com

zazzaroni sullo scudetto punto solo sull8217inter e un8217altra vorrei intervistare lautaro ecco perch233

© Internews24.com - Zazzaroni sullo scudetto: «Punto solo sull’Inter e un’altra. Vorrei intervistare Lautaro, ecco perché»

Altri contenuti sullo stesso argomento

zazzaroni scudetto punto sull8217interCruciani: "Sono terrorizzato che possano vincere lo scudetto". Zazzaroni: "Ma sei gobbo" - La dodicesima giornata di campionato si è conclusa con un nuovo stravolgimento in testa alla classifica. Segnala msn.com

Zazzaroni: “Di Lorenzo antisportivo? Bergonzi fuori luogo” - Continua a far discutere l'episodio da moviola sul rigore assegnato da Mariani in Napoli- corrieredellosport.it scrive

Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto" - A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Zazzaroni Scudetto Punto Sull8217inter