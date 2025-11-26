Zazzaroni accusa | Pavlovic-Thuram non è mai rigore vi spiego il motivo
Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni ha analizzato sul suo profilo Instagram il rigore concesso all’ Inter nel derby. RIGORE DERBY – Una settantina di appassionati mi hanno chiesto se quello di domenica fosse o meno rigore. Visto che anche oggi mi sono arrivate sollecitazioni in tal senso, rispondo. No, non è rigore, secondo una regola mai modificata negli ultimi 10 anni. – Regola 12 – Un calcio di punizione diretto o di rigore è assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni contro un avversario in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata. 🔗 Leggi su Internews24.com
