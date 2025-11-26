Zanica nel Triangolone un mega data center | È conforme al Pgt

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROGETTO. Chiesto da Astra sull’area di 152.500 metri quadri, si prevede di firmare accordo e convenzione nel 2026. Il sindaco: «Merita attenzioni, orientamento positivo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

zanica nel triangolone un mega data center 200 conforme al pgt

© Ecodibergamo.it - Zanica, nel «Triangolone» un mega data center: «È conforme al Pgt»

Argomenti simili trattati di recente

zanica triangolone mega dataZanica, nel «Triangolone» un mega data center: «È conforme al Pgt» - Eccola la proposta di Astra Partners (Europe) Ltd: un mega data center nell’Ambito di trasformazione noto come «Triangolone», un’immensa area di 352. Segnala ecodibergamo.it

Zanica, un polo tecnologico al cosiddetto Triangolone - Potrebbe trovare spazio a Zanica, nell'area conosciuta come il "Triangolone". Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Zanica Triangolone Mega Data