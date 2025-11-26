Zanica nel Triangolone un mega data center | È conforme al Pgt
IL PROGETTO. Chiesto da Astra sull’area di 152.500 metri quadri, si prevede di firmare accordo e convenzione nel 2026. Il sindaco: «Merita attenzioni, orientamento positivo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
' ' Avviso di manifestazione d'interesse a collaborare con il Comune di Zanica nella co-progettazione del servizio di gestione dell'Auditorium. Il Comune di Zan - facebook.com Vai su Facebook
Zanica, nel «Triangolone» un mega data center: «È conforme al Pgt» - Eccola la proposta di Astra Partners (Europe) Ltd: un mega data center nell’Ambito di trasformazione noto come «Triangolone», un’immensa area di 352. Segnala ecodibergamo.it
Zanica, un polo tecnologico al cosiddetto Triangolone - Potrebbe trovare spazio a Zanica, nell'area conosciuta come il "Triangolone". Riporta ecodibergamo.it