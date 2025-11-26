Questo è Luca Zaia, il Doge leone, la Lega che vale oltre duecentomila preferenze. Caro Zaia, si sta già scrivendo “Zaia ha doppiato Meloni”, “Z. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zaia: “La mia Lega è purosangue. Mi sono commosso per il voto. Il consenso non si può sostituire”