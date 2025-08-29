Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Calciomercato Juve LIVE: i bianconeri non perdono di vista Maignan, possibile colpo di scena per Kostic juventusnews24.com
Manca solo un mese all'uscita del nuovo film del comico pugliese. E, finalmente, iniziamo a capire qualcosa ... iodonna.it
Sniper Alley, la memoria di Sarajevo debutta al Festival di Napoli sbircialanotizia.it
Peculato, sequestrati 2,5 milioni a ex rettore università di Messina imolaoggi.it
Gb: Andrea e Sarah 'non sono più i benvenuti' nel club più elegante di Londra' iltempo.it
Milano Cortina, inizia la festa. 60 città, 10.001 tedofori: arriva la torcia, l'Italia si accende gazzetta.it
I Giovani Democratici contestano Fiano sulla Palestina: i big del Pd li sgridano. Schlein aveva chiesto: “Siate autonomi”
“Autonomi”, sì. Ma non troppo. Con “libertà di iniziativa politica”, purché non disturbi. Invitati ... ► ilfattoquotidiano.it
Cremlino: europei si intromettono inutilmente nel piano di pace
“Gli europei si intromettono in tutte queste questioni, cosa del tutto inutile, a mio avviso” MOSCA,... ► imolaoggi.it
Zapatos Rojos, alla secondaria Severi un flash mob contro la violenza sulle donne
Arezzo, 26 novembre 2025 – Zapatos Rojos, alla secondaria Severi un flash mob contro la violenza su... ► lanazione.it
Karate e Parakarate, tutto pronto per i Mondiali Senior a Il Cairo: gli Azzurri sul tatami
Il Cairo – E’ tutto pronto per i Campionati Mondiali Senior di Karate e Parakarate a Il Cairo. In c... ► ilfaroonline.it
L'Anfiteatro nascosto, due straordinarie occasioni per scoprire le strutture sotterranee del Museo Archeologico a lume di torcia
Arezzo, 26 novembre 2025 – Domenica 30 novembre e 14 dicembre 2025, alle 16.30 torna L'Anfiteatro n... ► lanazione.it
La denuncia di una chef: “Mi ha violentato più volte in magazzino, sono rimasta in silenzio per paura”
La testimonianza di una cuoca che ha subito violenze fisiche e psicologiche in un ristorante. Una st... ► gamberorosso.it
“Le mie foto false che mi ritraggono nuda e che girano sul Web è violenza. Vivo sempre nella paura di camminare in strada da sola”: lo rivela Valentina Romani
L’attrice Valentina Romani ieri 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza... ► ilfattoquotidiano.it
Centro sociosanitario e centro prelievi di Montevarchi, riprogrammazione dei servizi
La direzione di zona distretto dell'Asl Toscana sud est comunica che, nella giornata di venerdì 28... ► arezzonotizie.it
Inter, Chivu a Prime: «Io ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho. Milan e Atletico Madrid? Similitudini, vi spiego»
Inter, le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Ecc... ► calcionews24.com
Giglian ritorna al Penelope di Pontedera
Sabato 6 dicembre 2025, la celebre pornostar Giglian tornerà a calcare il palco del Sexy Disco Pen... ► pisatoday.it
Furto di carte da gioco a Como, 13enne e 14enne nei guai: come sono stati scoperti e le conseguenze legali
Due minorenni sono stati denunciati per furto aggravato dopo aver rubato carte da gioco in un superm... ► virgilio.it
Foti ottimista sul Pnrr: “L’erogazione da parte dell’Ue dell’ottava rata dimostra che l’Italia sta raggiungendo gli obiettivi”
Il ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di Coesione del governo Meloni, Tommaso Foti,... ► secoloditalia.it
La rinascita di Polonara e la prima passeggiata: “Carrozzina bye bye”
Bologna, 26 novembre 2025 – Lo aveva promesso alla moglie Erika e all’amico Nicolò De Devitiis, con... ► ilrestodelcarlino.it
Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio
Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crol... ► affaritaliani.it
Melania a Washington, Ivanka a Parigi: le Trump danno lezioni di stile
La tradizione più amata del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, è andata in scena il 25 nov... ► lookdavip.tgcom24.it
"Antonio Scordia. La realtà che diventa visione", la mostra al Casino dei Principi
Dal 26 novembre 2025 al 29 marzo 2026, al Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia a Roma, ap... ► romatoday.it
Centomiglia del Lario: uno spettacolo a metà, tra colpi di scena e delusione
Grande spettacolo per il week end di gare della 76ª edizione della Centomiglia del Lario. Sabato 2... ► quicomo.it
La Scuola Normale entra in classe: sette incontri con gli studenti delle scuole superiori
Per la prima volta la Normale entra nelle scuole superiori pisane per un dialogo aperto con studen... ► pisatoday.it
Beautiful Anticipazioni dal 1° al 6 dicembre 2025: Addio Thomas, Hope è ko e Steffy ha vinto!
Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 1° al 6 dicembr... ► comingsoon.it
One Piece, inizia ufficialmente la produzione della terza stagione della serie Netflix
One Piece si sta preparando per il ritorno su Netflix con la seconda stagione della serie live-acti... ► metropolitanmagazine
“Stop al consumo di carne di cane, gatto e pipistrello in Indonesia”: dopo 25 decessi per contagio di rabbia il governatore passa all’azione
Dopo i 25 decessi registrati tra gennaio e marzo 2025 dal ministero della salute indonesiano per co... ► ilfattoquotidiano.it
Nancy Brilli senza pace, cambia tre volte il suo post dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle: “È un circo”
Nancy Brilli dopo l'eliminazione da Ballando con le stelle si è lasciata andare, cambiando nove vol... ► fanpage.it
Banche, il Terzo Polo ora è un progetto: tutti gli occhi su Mps Banco Bpm
La fine del 2025 delinea uno scenario chiaro sul versante della partita italiana delle banche: c’è... ► it.insideover.com
La denuncia di Gianni Alemanno dal carcere: «Pronto, qui Rebibbia, abbiamo un problema: stiamo morendo di freddo. Sembriamo clochard nei rifugi della Caritas in pieno inverno»
Dal carcere dove da quasi un anno è detenuto dopo la condanna definitiva per finanziamento illecito ... ► vanityfair.it
L'Antitrust contro Meta, aperto un procedimento cautelare per abuso di posizione dominante
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato contesta le nuove condizioni contrattuali di What... ► wired.it
Atletico Madrid Inter diretta streaming Prime Video ? Torna Prime Vision, innovazione AI Amazon!
Lo Stadio Metropolitano di Madrid si prepara a diventare il palcoscenico della prima vera prova di f... ► digital-news.it
Garlasco, quella telefonata a casa Poggi: “Non è stato lui”. E la reazione della mamma di Chiara
A Garlasco, dove il tempo sembra aver sedimentato una verità mai davvero condivisa, il caso dell’om... ► caffeinamagazine.it
Parabiago, il giallo della borsa abbandonata in cantina: allarme bomba? No, dentro c’erano 1 chilo di hashish e 60 grammi di coca
Parabiago (Milano) – Si temeva che nella borsa abbandonata nell’area cantine del condominio e da nes... ► ilgiorno.it
Reggio Emilia, al setaccio le zone più "a rischio"
Reggio Emilia, 26 novembre 2025 – Nuovi controlli dei carabinieri in centro storico a Reggio Emilia.... ► ilrestodelcarlino.it
Scoperta la 'ricetta' per trasformare l'acqua in vino
AGI - Un team della Kyoto University ha dimostrato che l'acqua può fermentare spontaneamente in vin... ► agi.it
Femminicidi, Marianna Caronia: "Investire sulla prevenzione del disagio psichico"
“L’uccisione di Sara Campanella sorprende tutti, perché l'assassino non era l’ex fidanzato o l’ex ... ► palermotoday.it
Il botto e la fiammata: volo Aeroitalia Linate Cagliari torna indietro
Un botto, una fiammata da uno dei motori e la decisione di tornare a Elmas dove l'aereo Aeroitalia ... ► ilgiornale.it
Black Friday 2025, 7 set Lego da non farti sfuggire
Dai treni alle opere d’arte, le proposte più interessanti del Black Friday per chi ama costruire, gi... ► wired.it
La crescita e la sicurezza sul lavoro una strategia comune
«Per una azienda strutturata come La Cascina Costruzioni la sicurezza sul lavoro, soprattutto in ed... ► iltempo.it
Napoli trasformato: Conte ritrova vittoria e nuova identità
Napoli trasformato: Conte ritrova vittoria e nuova identità La risposta che il Napoli aspettava è a... ► forzazzurri.net
“InsideOver” porta a Sondrio un dibattito sul potere dei media
Giovedì 27 novembre Sondrio ospiterà un appuntamento dedicato a uno dei temi più urgenti del nostr... ► sondriotoday.it
Spagna, incendio al quinto piano: ospedale evacuato in pochi minuti
Momenti di tensione a Cartagena, nel sud della Spagna, dove un incendio scoppiato al quinto piano de... ► tgcom24.mediaset.it
Klarna lancia la sua criptovaluta (KlarnaUsd), siamo entrati nell'età dell'oro delle stablecoin?
Sarà la prima di una banca su Tempo, l'obiettivo è garantire pagamenti meno costosi. “Abbiamo la sca... ► wired.it
L’Alga Atletica Arezzo è la miglior società delle Esordiadi 2025
L’Alga Atletica Arezzo trionfa alle Esordiadi 2025. Il comitato provinciale della Fidal ha reso no... ► arezzonotizie.it
Harry Potter: Daniel Radcliff e Rupert Grint passano il testimone ai loro mini me della serie
Inizia una nuova era per i fan di Harry Potter: nel 2027 uscirà su HBO Max la nuova serie dedicata ... ► amica.it
Nuova Mercedes GLS 2027: restyling, arriva anche elettrica?
Ecco quello che si sa finora sulla Mercedes GLS 2027 — cioè sul prossimo aggiornamento (secondo fa... ► ilgiornaledigitale.i
Tokyo non è più la prima città del mondo, vince Jakarta: il report
(Adnkronos) – Tokyo non è la città più grande del mondo, le megalopoli con oltre 10 milioni di abita... ► periodicodaily.com
Classiche, entrano tutte le auto del periodo 1993 2000
La Commissione Auto Storiche apre alle vetture costruite fino all’inizio del nuovo millennio. Una nu... ► tuttorally.news
Laura Pausini si prende una pausa dai social, il suo staff spiega i motivi
La notizia è arrivata quasi in maniera inaspettata, ma ha immediatamente catturato l’attenzione dei... ► dilei.it
Silvia Salis se ne inventa un’altra per la sua sfida a Schlein: educazione sessuo affettiva ai bambini dell’asilo
Una ventina di giorni fa, rivolse un appello alle parlamentari a fare fronte comune contro la viol... ► secoloditalia.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi da medaglia per l’Italia agli Europei in vasca corta
Manca meno di una settimana al primo appuntamento importante della stagione 2025/2026 del nuoto int... ► oasport.it
Mummenschanz in '50 years', esclusiva toscana a Cascina
Mummenschanz celebra 50 anni di poesia visiva: doppia replica in esclusiva toscana a La Città del ... ► pisatoday.it
F1, condizioni limite in Qatar: doppia sosta obbligata per le scuderie a Lusail
Ci si prepara al penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dopo il circuito cittadino di Las ... ► oasport.it
Tony Colombo torna sulla scena musicale: nuovo singolo e album in arrivo
Tony Colombo torna sulla scena musicale e lo fa con un annuncio doppio: il nuovo singolo “Si’ perdo... ► teleclubitalia.it
Parole di wolverine migliorano la storia dei fumetti dopo 43 anni
il significato e l’impatto della frase di wolverine: un’icona dei fumetti Nel mondo dei fumetti, al... ► jumptheshark.it
Magliette Personalizzate nel Mondo Aziendale: Vantaggi per Branding e Team Building
Non si tratta semplicemente di un capo d’abbigliamento, ma di un veicolo di comunicazione capace di... ► liberoquotidiano.it
Chi è Estevao, il talento del Chelsea che ha oscurato Yamal e ha una clausola per il Pallone d’Oro
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, noto come Estevao, è il talento brasiliano del Chels... ► fanpage.it
Sfonda la vetrina di un negozio con calci e pugni, poi scappa con la cassa. Arrestato dalla Volante
L'allarme l'ha dato la commessa di un bar di Pescaiola. Ha sentito un forte rumore provenire dall’... ► arezzonotizie.it
Manovra, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Sono 105 gli emendamenti inammissibili
(Adnkronos) – E' stato convocato per le 12 a Palazzo Chigi il nuovo vertice del centrodestra sulla m... ► periodicodaily.com
L’ultima di Ilaria Salis: “Chi fa entrare migranti col loro consenso non è un criminale: è come chi salvava gli ebrei dai lager”
Ilaria Salis non la smette mai di stupire. Le sue posizioni, sempre un po’ estreme, fanno discuter... ► secoloditalia.it
Gb: Andrea e Sarah 'non sono più i benvenuti' nel club più elegante di Londra'
Londra, 26 nov. (Adnkronos) - È da tempo il club più esclusivo di Londra, frequentato da personaggi... ► iltempo.it
A Lanciano l'incontro Re Visioni segna la collaborazione tra le realtà di ricerca musicale
Giovedì 27 novembre, alle ore 10.30, nella sede sociale del Centro Masciangelo, al primo piano del... ► chietitoday.it
Al volante con patente falsa, fermati a Rio Saliceto e Poviglio
Rio Saliceto (Reggio Emilia), 26 novembre 2025 - In controlli sulle strade della Bassa Reggiana, nel... ► ilrestodelcarlino.it
Pronostico Bologna Salisburgo, questa combo fa gola: tabù sfatato
Bologna-Salisburgo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League ... ► ilveggente.it
Miranda durissimo su Spalletti: «Come allenatore è un vincente ma come uomo, lasciamo stare…Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui»
di Redazione JuventusNews24Miranda, ex difensore dell’Inter, ha attaccato duramente Luciano Spallett... ► juventusnews24.com
17enne si finge maresciallo a Bologna, arrestato per truffa dopo essere caduto dalle scale con i veri agenti
Un minorenne è stato arrestato a Bologna per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale ai d... ► virgilio.it
Archi di Fondazione Arena protagonisti al Filarmonico col sax di Di Bacco
Venerdì 28 novembre, alle 20, torna la musica sinfonica al Teatro Filarmonico con un doppio concer... ► veronasera.it