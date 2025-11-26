Youth League Atletico Madrid Inter 4-1 | i nerazzurri crollano nella ripresa
Prima sconfitta pesante nel cammino di Youth League per l’Inter U20 di Benny Carbone, travolta 4-1 dall’Atletico Madrid al termine di una gara segnata fin dai primi minuti. Il punteggio finale fotografa solo in parte le difficoltà dei nerazzurri, costretti a giocare in inferiorità numerica dal 5’. A indirizzare il match è infatti l’espulsione di Galliera, classe 2009, costretto a fermare con le mani un avversario lanciato a rete dopo una disattenzione dei suoi centrali. Una decisione inevitabile e che apre la strada alla pressione costante dei Colchoneros, già pericolosi con il destro di Barrios, che sorprende Adomavicius e vale l’1-0. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LIVE Youth League, Atletico Madrid-Inter al via alle 16: Carbone punta su Mancuso-Mosconi e Iddrissou Vai su X
Ragazzi in Germania Eintracht U19 | MD5 ? Sportpark - Dreieich ? 16:00 CET https://www.atalanta.it/news/uefa-youth-league-mercoledi-in-trasfereta-contro-l-eintracht-francoforte?appview=true #SGEAtalanta #UYL #GoAtalantaGo ? - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Atletico Madrid Inter Primavera (risultato 3-1) video streaming tv: crollo (Youth League 2025) - Diretta Atletico Madrid Inter Primavera streaming video tv: qualificazione in palio nella quinta giornata di Youth League, le due squadre stanno bene. Riporta ilsussidiario.net
LIVE YOUTH LEAGUE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 16' - Barrios beffa Adomavicius da fuori area, spagnoli avanti - L'esterno ci riprova dopo una liunga azione iniziata a destra, ma calcia male e alto! Secondo msn.com
Atletico Madrid-Inter 4-1 - Quinta gara europea per i nerazzurri di Carbone, in campo alle 16: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com scrive