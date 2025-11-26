Youth League Atletico Madrid Inter 4-1 | i nerazzurri crollano nella ripresa

Prima sconfitta pesante nel cammino di Youth League per l’Inter U20 di Benny Carbone, travolta 4-1 dall’Atletico Madrid al termine di una gara segnata fin dai primi minuti. Il punteggio finale fotografa solo in parte le difficoltà dei nerazzurri, costretti a giocare in inferiorità numerica dal 5’. A indirizzare il match è infatti l’espulsione di Galliera, classe 2009, costretto a fermare con le mani un avversario lanciato a rete dopo una disattenzione dei suoi centrali. Una decisione inevitabile e che apre la strada alla pressione costante dei Colchoneros, già pericolosi con il destro di Barrios, che sorprende Adomavicius e vale l’1-0. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it