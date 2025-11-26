Ylenia Carrisi è ancora viva se fosse morta lo avrei sentito la rivelazione scioccante
Sono passati più di trent’anni, ma per Romina Power il tempo non ha mai spento la speranza. La scomparsa di Ylenia Carrisi resta una delle vicende più dolorose della cronaca italiana, un mistero che continua a scavare nel cuore della madre, convinta che la figlia non sia mai davvero uscita dal suo mondo. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’artista ha riaperto quella ferita, parlando con la lucidità di chi soffre da decenni e la tenacia di chi non ha mai smesso di credere. Un racconto in cui emerge non solo il dolore, ma anche l’umanità inattesa di chi le fu vicino in quei giorni bui. 🔗 Leggi su Donnapop.it
