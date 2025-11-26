Yildiz risponde a una domanda e poi si blocca durante l'intervista in diretta | Perché ridono?

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kenan Yildiz si blocca durante l'intervista in diretta dopo Bodo-Juventus, non capisce perché in cuffia senta delle risate mentre lui parlava: "Perché ridono?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Risponde Domanda Blocca