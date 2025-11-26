Yildiz Juventus Chiara Aleati non ha dubbi | Una cosa mi ha lasciata sbalordita È l’unico su cui porre le basi per il futuro – VIDEO
Yildiz Juventus, Chiara Aleati ha parlato così del numero 10 bianconero dopo la vittoria contro il Bodo Glimt – VIDEO. Chiara Aleati, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Bodo Glimt Juve, ha parlato così di Kenan Yildiz, autore di un ingresso in campo spacca-match nella trasferta norvegese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Queste le sue dichiarazioni sul gioiello turco, che ha nettamente cambiato volto e ritmo alla partita con le sue giocate. Juve ai playoff di Champions se.Le combinazioni per i bianconeri nelle ultime 3 partite, cosa serve . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
