Yildiz il più giovane centenario di sempre della Juve E va in scia a Yamal e Doué

Il numero 10 bianconero ha trascinato i compagni nella trasferta di Bodo in Champions e ora punta a raggiungere quota 20 gol, superando un'altra volta il suo idolo Del Piero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz, il più giovane "centenario" di sempre della Juve. E va in scia a Yamal e Doué

Nella serata delle sue 100 presenze in bianconero Kenan Yildiz ribalta la Juventus, dopo un primo tempo difficile e il vantaggio del Bodo nella ripresa entra il giovane turco che ubriaca letteralmente di finte la difesa norvegese salendo in cattedra, in un salisce - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz, il più giovane "centenario" di sempre della Juve. E va in scia a Yamal e Doué - Il numero 10 bianconero ha trascinato i compagni nella trasferta di Bodo in Champions e ora punta a raggiungere quota 20 gol, superando un'altra volta il suo idolo Del Piero ... Segnala msn.com

La stanchezza del giovane Yildiz, giocare troppo fa male anche a vent’anni - TORINO – I numeri sono freddi, quindi analizzano con distaccata lucidità: nelle ultime undici partite, Kenan Yildiz ha segnato un solo gol e non ha distribuito neanche un assist, mentre nelle quattro ... Si legge su repubblica.it

Yildiz, è un gol storico. Ora è il più giovane marcatore della Juventus in Champions - Kenan Yildiz questa sera ha realizzato un gol storico non solo perché il primo della nuova Champions League. m.tuttomercatoweb.com scrive