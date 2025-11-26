Yildiz da sogno a Bodo | entra e spacca la partita come solo lui sa fare! I giornali lo elogiano voto altissimo per il 10 della Juventus
Yildiz entra e spacca la partita in Norvegia: per la Gazzetta è da 8 in pagella, il suo ingresso ha dato la scossa decisiva che vale tre punti. La folle notte di Champions League a Bodo ha consegnato alla Juventus tre punti di platino e una certezza tecnica che brilla più di tutte le altre. Se la vittoria per 3-2 è stata sigillata dal gol finale di Jonathan David, la vera svolta del match porta la firma inconfondibile del numero 10: Kenan Yildiz. Il talento turco, partito inizialmente dalla panchina per scelta tecnica di Luciano Spalletti (che gli ha preferito McKennie e Conceicao dal primo minuto), è entrato in campo nella ripresa e ha letteralmente ribaltato l’inerzia della gara, trasformando una squadra in difficoltà in una macchina da guerra capace di rimontare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
