Yildiz entra e spacca la partita in Norvegia: per la Gazzetta è da 8 in pagella, il suo ingresso ha dato la scossa decisiva che vale tre punti. La folle notte di Champions League a Bodo ha consegnato alla Juventus tre punti di platino e una certezza tecnica che brilla più di tutte le altre. Se la vittoria per 3-2 è stata sigillata dal gol finale di Jonathan David, la vera svolta del match porta la firma inconfondibile del numero 10: Kenan Yildiz. Il talento turco, partito inizialmente dalla panchina per scelta tecnica di Luciano Spalletti (che gli ha preferito McKennie e Conceicao dal primo minuto), è entrato in campo nella ripresa e ha letteralmente ribaltato l’inerzia della gara, trasformando una squadra in difficoltà in una macchina da guerra capace di rimontare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz da sogno a Bodo: entra e spacca la partita come solo lui sa fare! I giornali lo elogiano, voto altissimo per il 10 della Juventus