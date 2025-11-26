Yildiz come Baggio fategli una statua | le reazioni social di Bodo-Juve

La Juve esce vincitrice dalla complicata trasferta di Bodo e trova la prima vittoria in Champions League grazie al 2-3 maturato in Norvegia. Grande protagonista Kenan Yildiz, entrato a partita in corso e decisivo con le sue giocate che hanno infiammato i social. Queste le reazioni più divertenti dal web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Yildiz come Baggio", "fategli una statua": le reazioni social di Bodo-Juve

