Kenan Yildiz ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni. Kenan Yildiz ha parlato a Sky Sport dopo Bodo Glimt Juve. IMPATTO – « Prima della partita non sapevo di non giocare, questa è una decisione di Spalletti e ce la comincia quasi all’ultimo. Quando sono entrato ho cercato di fare del mio meglio, sono concentrato per la squadra e non per fare io i gol e gli assist. Sono contento di aver aiutato, sono tre punti molto importanti ». ASSIST A MIRETTI – « Miretti si meritava il gol, ha fatto una buona partita. Credo sia stata la mia giocata migliore, sarebbe stata la ciliegina sulla torta ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a Sky: «Sono contento per la squadra, voglio aiutare e non pensare solo a me. Miretti meritava il gol»