Questa è la ricostruzione della scomparsa e dell'indagine, unica allora per metodo, che ha portato alla condanna di Massimo Bossetti. Sono passati 15 anni dalla scomparsa della ragazza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yara Gambirasio, storia del delitto e dell'indagine più famosi d'Italia