Yara Gambirasio 15 anni fa la scomparsa della 13enne di Brembate | la storia in foto
Aveva soltanto 13 anni, Yara Gambirasio, quando è scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Era il 26 novembre 2010 ed oggi sono esattamente quindici anni da quando le foto di quella ragazzina sorridente – l’innocenza delle stelline sui denti – sono entrate anche nelle nostre case, attraverso i notiziari e i giornali che continuavano a ritrarla. Yara Gambirasio in palestra, la ragazza è scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 Quella sopra è forse una delle sue foto più famose. Yara era alta rispetto alla media delle ragazze della sua età, con grandi occhi e capelli castani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
