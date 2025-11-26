Aveva soltanto 13 anni, Yara Gambirasio, quando è scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Era il 26 novembre 2010 ed oggi sono esattamente quindici anni da quando le foto di quella ragazzina sorridente – l’innocenza delle stelline sui denti – sono entrate anche nelle nostre case, attraverso i notiziari e i giornali che continuavano a ritrarla. Yara Gambirasio in palestra, nella Polisportiva Brembate di Sopra Quella sopra è forse una delle sue foto più famose. Yara era alta rispetto alla media delle ragazze della sua età, con grandi occhi e capelli castani. Era un’atleta di ginnastica ritmica e in questa disciplina si impegnava tantissimo: si allenava quasi tutti i giorni per ore, condividendo sessioni intense con le sue compagne di sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yara Gambirasio, 15 anni fa la scomparsa della 13enne di Brembate: la storia in 10 foto