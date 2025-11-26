Yamal viene deriso dai tifosi del Chelsea | Sei solo un Estevao di m… a shit Estevao
Non è un momento facile per il Barcellona di Hansi Flick. E nemmeno per Lamine Yamal. Ieri sono stati travolti dal Chelsea di Maresca e Yamal ha nettamente perduto il confronto diretto col 18enne brasiliano Estevão che ha segnato lo splendido gol del 2-0. È finita 3-0: autogol di Koundé, reti di Estevão e Delap. Il Barcellona ha giocato in dieci uomini dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Araujo. Estevao è tre mesi più grande di Yamal, ottanta giorni per la precisione: 24 ottobre 2007 è la data di nascita del brasiliano, 13 luglio 2007 quella dello spagnolo. Il Barcellona non gira. Scrive El Pais: “Il Barcellona di Flick non gira, mentre Lamine alterna prestazioni positive e negative: a volte è distratto, altre molto concentrato; sempre brillante sui social quando il successo si avvicina, ma arrabbiato in campo quando le cose non vanno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
