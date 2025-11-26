X Factor 2025 semifinale il 27 novembre | canzoni e ospiti Due eliminazioni prima della finale di Napoli

Giovedì 27 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la semifinale di X Factor 2025, una delle puntate più attese di tutta la stagione. Sul palco dell’X Factor Arena di Assago sono rimasti soltanto sei concorrenti, pronti ad affrontare l’ultimo ostacolo prima della finalissima di giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, evento co-organizzato con il Comune partenopeo. La serata si preannuncia intensa anche per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che guideranno le proprie squadre in due manche decisive piene di musica, emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - X Factor 2025, semifinale il 27 novembre: canzoni e ospiti. Due eliminazioni prima della finale di Napoli

