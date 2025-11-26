X Factor 2025 semifinale con orchestra doppia eliminazione e ospite Irama

La semifinale di X Factor 2025 vedrà una manche orchestrale, uan doppia eliminazione e come ospite Irama. È il momento della semifinale di X Factor 2025: giovedì 27, su Sky e in streaming su NOW, i sei artisti ancora in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo scoglio prima della finalissima, attesa per il prossimo giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, il grande evento co-organizzato con il Comune di Napoli che incoronerà il vincitore di questa edizione. Per i concorrenti rimasti, per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, una nuova e impegnativa serata che prevede due manche di cover che porteranno all’ eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, semifinale con orchestra, doppia eliminazione e ospite Irama

