X Factor 2025 gli Inediti | tellynonpiangere e la forza della condivisione in Barche di Carta

Si intitola Barche di Carta l'Inedito di Giorgio Campagnoli alias tellynonpiangere e parla della forza della condivisione, ancora di salvezza per chi sente che sta per affogare. Il brano racconta il vissuto di Giorgio Campagnoli e ha profondamente commosso Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, gli Inediti: tellynonpiangere e la forza della condivisione in Barche di Carta

