X Factor 2025 ecco il ribaltone | ora c' è un nuovo favorito per i bookie

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del sesto live, che vale un posto nella finalissima in programma in piazza del Plebiscito a Napoli il 4 dicembre, ecco il ribaltone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

