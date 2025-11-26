WWE | John Cena conferma il successo del trapianto di capelli a un anno dall’intervento
John Cena ha finalmente commentato la sua trasformazione e ha confermato una volta per tutte che il trapianto di capelli ha funzionato. Il 25 novembre 2025, Cena ha pubblicato su Twitter una foto scattata all’ Anderson Center for Hair, dove aveva effettuato la procedura un anno fa. In piedi accanto al dottor Ken Anderson, Cena ha elogiato i risultati e ha sottolineato l’importanza della manutenzione: “Un’altra ottima visita all’Anderson Center for Hair. È passato circa un anno da quando @KenAndersonMD mi ha operato e che trasformazione è stata! Devo prendermi cura del suo lavoro, così resto in pari con la manutenzione!” Another great visit to the Anderson Center for Hair. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Durante la puntata di #WWERaw della scorsa notte Dominik Mysterio ha preso in giro John Cena confrontandosi sul ring con un Cena in versione mini. Ad accompagnare l'ingresso di quest'ultimo c'era anche un "Mini Stu", che ha imitato lo storico cameraman - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succederà quando @JohnCena sarà a #WWERaw per L'ULTIMA VOLTA STANOTTE? Scopri la preview tinyurl.com/e6bca2vf Non perderti il nuovo episodio dello show live con commento in italiano a partire dalle 2:00 su @discoveryplusIT! #Discover Vai su X
“Edge vs. John Cena? La WWE non ci ha mai contattato” la conferma di Tony Khan - Molti fan ci speravano ma la WWE non ha mai provato a riprendersi Edge per fargli affrontare John Cena prima del ritiro ... Scrive spaziowrestling.it
La stella della WWE afferma che sarebbe triste se John Cena si ritirasse - Lana esprime una reazione sincera all'annuncio del ritiro di John Cena e spera che rimanga coinvolto nel mondo del wrestling. Riporta worldwrestling.it
Il veterano afferma: John Cena non deve perdere il Titolo Intercontinentale a Survivor Series - Cena che mantiene il titolo Intercontinentale a Survivor Series rafforza l'ultimo capitolo della sua carriera in WWE. Riporta worldwrestling.it