John Cena ha finalmente commentato la sua trasformazione e ha confermato una volta per tutte che il trapianto di capelli ha funzionato. Il 25 novembre 2025, Cena ha pubblicato su Twitter una foto scattata all’ Anderson Center for Hair, dove aveva effettuato la procedura un anno fa. In piedi accanto al dottor Ken Anderson, Cena ha elogiato i risultati e ha sottolineato l’importanza della manutenzione: “Un’altra ottima visita all’Anderson Center for Hair. È passato circa un anno da quando @KenAndersonMD mi ha operato e che trasformazione è stata! Devo prendermi cura del suo lavoro, così resto in pari con la manutenzione!” Another great visit to the Anderson Center for Hair. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: John Cena conferma il successo del trapianto di capelli a un anno dall’intervento