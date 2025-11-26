WWE | John Cena annuncia i dieci partecipanti agli Iron Survivor Challenge di NXT Deadline
John Cena è stato il protagonista dell’ultima puntata di NXT: Gold Rush, dove ha rivelato i nomi dei dieci wrestler che si sfideranno nei Men’s e Women’s Iron Survivor Challenge durante NXT: Deadline. L’evento, in programma sabato 6 dicembre a San Antonio, metterà in palio opportunità titolate per l’ NXT Championship e l’ NXT Women’s Championship. I cinque partecipanti al match maschile. Cena ha annunciato per primi i partecipanti al Men’s Iron Survivor Challenge, dedicando parole di elogio a ciascuno di loro. Je’Von Evans e l’attuale TNA X-Division Champion Leon Slater sono stati i primi due nomi rivelati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
