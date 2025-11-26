WWE | Becky Lynch rilascia un’importante dichiarazione sul suo futuro
Le ultime settimane di The Man, sono state veramente un uragano di emozioni. Dalla sconfitta in tag team contro AJ Lee e CM Punk, passando per l’infortunio di Seth, al faccia a faccia successivo con Heyman, ed ultimo in ordine cronologico, la perdita del Women’s Intercontinental Champion ai danni di Maxxine Dupri nella puntata di WWE RAW con il ritorno di AJ Lee, che l’ha distratta costandogli appunto il match ed il titolo. Al rispetto, The Man continua a parlare di una carenza a livello legale secondo cui chiunque interferisca in un incontro deve avere una licenza da manager a New York. Tuttavia, Adam Pearce ne ha abbastanza di lei al momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
