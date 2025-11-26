Wunderhacker scuola di restanza e futuro | laboratorio con Filippo Gonnella e Luca Seguenza
La Scuola di Restanza e Futuro, sabato 29 novembre alle ore 18.15, presenta WunderHacker, restituzione del laboratorio che coinvolge la classe della Scuola guidato dall’artista Filippo Gonnella e dal ricercatore Luca Seguenza: appuntamento all'Église, in via dei Credenzeri 13.Esiste — senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
