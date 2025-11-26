WoW | Burning Crusade Classic | la pre-patch dell’Anniversary Edition arriva il 13 gennaio
Blizzard ha annunciato la data di lancio della pre-patch dell’Anniversary Edition di WoW: Burning Crusade Classic, che sarà disponibile dal 13 gennaio, dopo la manutenzione regionale programmata. L’espansione aggiornata, prevista per l’inizio del 2026, sarà inclusa per tutti i giocatori con abbonamento attivo o tempo di gioco. La pre-patch permetterà di attraversare nuovamente il Dark Portal e accedere alle Outland, il mondo vilsfregiato devastato dalle macchinazioni della Burning Legion. Si tratta di un ritorno a uno dei contenuti più iconici della storia di World of Warcraft, riproposto in una versione restaurata per celebrare l’eredità di Burning Crusade. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
