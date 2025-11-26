World of warcraft midnight in uscita a marzo 2026
annuncio ufficiale e data di rilascio di world of warcraft: midnight. Il popoloso universo di World of Warcraft si appresta ad introdurre un nuovo capitolo, Midnight, che porterà con sé importanti novità. La data di lancio è stata svelata da Blizzard, annunciando che l’espansione sarà disponibile a livello globale a partire dal 2 marzo 2026. Già dalla fine di quest’anno sarà possibile iniziare a esplorare alcune funzionalità del nuovo pacchetto, grazie a un’anteprima accessibile ai giocatori. In particolare, l’ Housing Early Access sarà disponibile dopo l’aggiornamento 11.2.7, in programma dal 2 dicembre, e permetterà ai giocatori di personalizzare le proprie abitazioni prima del rilascio completo dell’espansione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
