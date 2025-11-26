Witkoff prepara la missione da Putin Trump cancella l' ultimatum | Nessuna deadline
La giornata diplomatica si apre con l’annuncio della prossima visita di Steve Witkoff a Mosca, mentre crescono le polemiche sul suo rapporto con il Cremlino dopo le rivelazioni di Bloomberg. Trump difende il suo inviato e insiste sui progressi ottenuti nei colloqui sull’Ucraina, pur rinunciando a fissare nuove scadenze. Sul terreno, intanto, un attacco russo colpisce Zaporizhzhia provocando diversi feriti, mentre Washington e Kiev valutano l’impatto delle ultime mosse negoziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
