Witkoff ha suggerito alla Russia come convincere Trump sul piano Ucraina

Secondo una registrazione ottenuta e pubblicata da Bloomberg, gli Stati Uniti hanno avuto un contatto diretto con la Russia per spiegare a un consigliere come lusingare Donald Trump e convincerlo a sostenere un piano per la fine dell’invasione dell’Ucraina. La telefonata, avvenuta il 14 ottobre, vede l’inviato presidenziale Steve Witkoff dare indicazioni al consigliere diplomatico di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, su come presentare l’iniziativa al presidente degli Stati Uniti. Un elemento che contrasta apertamente con le dichiarazioni ufficiali russe: Mosca aveva negato qualsiasi coinvolgimento o contatto preliminare sul piano in 28 punti – ora ridotto a 19 – reso pubblico senza consultare né Kyiv né l’Unione europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Witkoff ha suggerito alla Russia come convincere Trump sul piano Ucraina

