Willy pestato a morte a 21 anni | definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi nuovo appello per Gabriele
Da una parte un ergastolo, dall'altra un nuovo appello, il terzo. La Cassazione ha reso definitiva la pena per Marco Bianchi e ha accettato il ricorso del procuratore generale contro Gabriele Bianchi. I due fratelli sono già stati condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Willy voleva solo vivere la sua vita. Studiare, cucinare, stare con gli amici. Invece in quaranta secondi l’hanno massacrato. Non è una scena di un film. È verità. E adesso, ricordare è l’unico modo per non lasciarlo morire due volte. Tratto dal libro di Federica A - facebook.com Vai su Facebook
Colleferro ricorda Willy Monteiro a cinque anni dalla morte, Mattarella: «Un italiano esemplare» - A Colleferro, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si ricorda il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane pestato a sangue la notte ... Come scrive unionesarda.it