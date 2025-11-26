Willy pestato a morte a 21 anni | definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi nuovo appello per Gabriele

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una parte un ergastolo, dall'altra un nuovo appello, il terzo. La Cassazione ha reso definitiva la pena per Marco Bianchi e ha accettato il ricorso del procuratore generale contro Gabriele Bianchi. I due fratelli sono già stati condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Colleferro ricorda Willy Monteiro a cinque anni dalla morte, Mattarella: «Un italiano esemplare» - A Colleferro, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si ricorda il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane pestato a sangue la notte ... Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Willy Pestato Morte 21