Willy Monteiro nuovo processo d' appello per Gabriele Bianchi | Ridiscutere le attenuanti generiche Definitivo l' ergastolo per il fratello Marco

Leggo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventa definitivo l?ergastolo per Marco Bianchi mentre ci sarà un nuovo processo di Appello, il terzo, per il fratello Gabriele Bianchi. Lo ha deciso la Cassazione dopo la camera di. 🔗 Leggi su Leggo.it

