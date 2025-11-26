Willy Monteiro la Cassazione dispone l' appello ter per Gabriele Bianchi | Definitivo l' ergastolo per il fratello Marco

La Suprema Corte ha disposto la celebrazione del terzo appello per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse.

Willy,Cassazione dispone appello ter per Gabriele Bianchi - La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per r ... ansa.it scrive

Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione dispone appello ter per Gabriele Bianchi - La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ... Da tg.la7.it

Cassazione, il PG chiede nuovo appello sulle attenuanti a Gabriele Bianchi - La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto un nuovo processo d'appello per riesaminare le circostanze attenuanti generiche riconosciute a Gabriele Bianchi nell’ambito dell’inchiest ... Segnala rainews.it