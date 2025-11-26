Willy Monteiro la Cassazione dispone l' appello ter per Gabriele Bianchi | Definitivo l' ergastolo per il fratello Marco

La Suprema Corte ha disposto la celebrazione del terzo appello per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse.

Willy Monteiro, la Cassazione dispone l'appello ter per Gabriele Bianchi | Definitivo l'ergastolo per il fratello Marco

