Willy Monteiro la Cassazione dispone l' appello ter per Gabriele Bianchi | Definitivo l' ergastolo per il fratello Marco
La Suprema Corte ha disposto la celebrazione del terzo appello per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Non era un eroe, era un ragazzo gentile». 40 secondi porta al cinema la storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro mentre cercava di difendere un amico. Presentato alla Festa del Cinema di Roma e tratto dal libro di Federica Angeli, il film - facebook.com Vai su Facebook
#40secondi: nelle sale il film sull’omicidio di #Willy Monteiro Duarte @FedeAngeli Vai su X
Willy,Cassazione dispone appello ter per Gabriele Bianchi - La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per r ... ansa.it scrive
Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione dispone appello ter per Gabriele Bianchi - La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ... Da tg.la7.it
Cassazione, il PG chiede nuovo appello sulle attenuanti a Gabriele Bianchi - La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto un nuovo processo d'appello per riesaminare le circostanze attenuanti generiche riconosciute a Gabriele Bianchi nell’ambito dell’inchiest ... Segnala rainews.it