Willy Monteiro Duarte dall' omicidio ai processi Le tappe della vicenda

Nel 2020 il 21enne fu ucciso a Colleferro mentre difendeva un amico. Furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni, Belleggia a 23. In secondo grado la pena per i Bianchi è scesa ma la Cassazione ha deciso per l’appello bis, concluso con l'ergastolo per Marco e 28 anni al fratello. Nel novembre 2025 la Cassazione ha disposto ergastolo definitivo per Marco e terzo appello per Gabriele. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

