Willy Monteiro Duarte dall' omicidio ai processi Le tappe della vicenda
Nel 2020 il 21enne fu ucciso a Colleferro mentre difendeva un amico. Furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni, Belleggia a 23. In secondo grado la pena per i Bianchi è scesa ma la Cassazione ha deciso per l’appello bis, concluso con l'ergastolo per Marco e 28 anni al fratello. Nel novembre 2025 la Cassazione ha disposto ergastolo definitivo per Marco e terzo appello per Gabriele. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diventa definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi mentre ci sarà un nuovo processo di Appello, il terzo, per il fratello Gabriele, per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. Willy Monteiro Duarte - facebook.com Vai su Facebook
#40secondi: nelle sale il film sull’omicidio di #Willy Monteiro Duarte @FedeAngeli Vai su X
Willy pestato a morte a 21 anni: definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele - La Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore generale che punta a escludere le attenuanti per il maggiore dei due fratelli che sta già scontando una pena di 28 anni ... Si legge su today.it
Omicidio Willy Monteiro Duarte, la Cassazione si pronuncia sui fratelli Bianchi: ecco cosa ha deciso - Il nuovo processo non entrerà nel merito delle accuse, già confermate, ma servirà a ridiscutere le attenuanti generiche concesse a Bianchi dai giudici dell'Appello bis, che lo avevano condannato a 28 ... Lo riporta tag24.it
Omicidio Willy Monteiro Duarte: ergastolo definitivo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele - Nuovo processo d'appello per il fratello Gabriele per rivedere le attenuanti. Si legge su blogsicilia.it