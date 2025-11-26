Willy Cassazione | ergastolo definitivo per Marco Bianchi Altro appello per Gabriele

Tg24.sky.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio al termine dell’udienza del processo sull’omicidio del ventunenne ammazzato durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

