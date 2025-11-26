Willy Cassazione | ergastolo definitivo per Marco Bianchi Altro appello per Gabriele
La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio al termine dell’udienza del processo sull’omicidio del ventunenne ammazzato durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Willy Monteiro: per Marco Bianchi ergastolo definitivo, nuovo appello per Gabriele - I Bianchi erano stati condannati all'ergastolo in primo grado, pena ridotta a 24 anni nel primo processo d'appello e di nuovo mutata nell'appello bis ... notizie.it scrive
Willy Monteiro, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi - Nuovo processo d'appello invece per il fratello Gabriele che rischia anche lui il carcere a vita riguardo all'omicidio del giovane ucciso con un feroce ... Come scrive avvenire.it
Willy Monteiro, nuovo appello per Gabriele Bianchi per ridiscutere le attenuanti. Ergastolo confermato per Marco - Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo definitivo per Marco Bianchi e nuovo processo in Appello (il terzo) per il fratello Gabriele. Secondo ilmattino.it