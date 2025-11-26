Wiktkoff la telefonata al russo Ushakov | Cosa deve dire Putin a Trump esplode il caso

L'ultimo ostacolo nella già difficilissima strada verso la pace in Ucraina è il "caso Witkoff". Secondo una conversazione telefonica rivelata dall'agenzia Bloomberg, Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump, ha consigliato un consigliere di Vladimir Putin su come il presidente russo avrebbe dovuto discutere del conflitto in Ucraina con il presidente degli Stati Uniti. La trascrizione proviene da una registrazione della conversazione del 14 ottobre tra Witkoff e Yuri Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera, ma non ha fornito indicazioni su come sia stata ottenuta. Secondo la trascrizione, Witkoff ha dichiarato durante la chiamata di credere che la Russia, che ha iniziato la guerra in Ucraina con un' invasione su vasta scala nel febbraio 2022, "abbia sempre desiderato un accordo di pace" e di nutrire "il più profondo rispetto per il presidente Putin". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Wiktkoff, la telefonata al russo Ushakov: "Cosa deve dire Putin a Trump", esplode il caso

