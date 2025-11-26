Wiki Software porta in cloud la bonifica degli indirizzi postali

Wiki Software International ha reso disponibile un innovativo servizio di Data Quality dedicato alla gestione degli indirizzi postali, basato sull’accesso alla banca dati ufficiale degli indirizzi di Poste Italiane, pensato per consentire alle imprese un controllo rigoroso delle proprie informazioni di recapito e accompagnarle in un utilizzo più efficace dei dati. Nuovo servizio per indirizzi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Wiki Software porta in cloud la bonifica degli indirizzi postali

Contenuti che potrebbero interessarti

"#wikibomber" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Dopo Wikipedia, anche Wikidata è stato ufficialmente riconosciuto come bene pubblico digitale dalla Digital Public Goods Alliance (DPGA). Con più di 1,6 miliardi di informazioni nel suo archivio, Wikidata offre i dati che alimentano Wikipedia e gli altri proget - facebook.com Vai su Facebook

NetApp porta la semplicità e la flessibilità del cloud nel data center con servizi dati software aggiornati - NetApp, azienda software globale basata sul cloud e incentrata sui dati, ha annunciato oggi miglioramenti al software di gestione dei dati connesso al cloud NetApp® ... businesswire.com scrive