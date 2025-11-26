Wiki Software porta in cloud la bonifica degli indirizzi postali

Wiki Software International ha reso disponibile un innovativo servizio di Data Quality dedicato alla gestione degli indirizzi postali, basato sull’accesso alla banca dati ufficiale degli indirizzi di Poste Italiane, pensato per consentire alle imprese un controllo rigoroso delle proprie informazioni di recapito e accompagnarle in un utilizzo più efficace dei dati. Nuovo servizio per indirizzi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

