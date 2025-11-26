momenti di grande intensità in “Wicked: For Good”. La scena più toccante di “Wicked: For Good” ha rischiato di essere eliminata, ma la decisione del regista Jon M. Chu di mantenerla ha aggiunto un valore emotivo significativo al film. Questa sequenza, che vede Elphaba e Glinda separarsi con un addio carico di sentimento, rappresenta uno dei momenti più profondi del sequel, contraddistinto da una narrazione più oscura e intensa rispetto al primo capitolo. le sfide della scena finale e il ruolo di Ariana Grande. Durante le riprese, la scena dell’addio tra le due protagoniste, accompagnata dalla canzone “For Good”, è stata quasi tagliata, come rivelato dalla stessa Ariana Grande in un podcast. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wicked scene emozionante di for good cancellata dal regista