Wicked for good star difende nessa nel sequel villainous e parla delle emozioni coinvolte

il sequel di wicked: for good svela i dettagli sulla trasformazione di nessarose. Il film wicked: for good, secondo capitolo dell'adattamento cinematografico del celebre musical, ha attirato l'attenzione per le sue innovative interpretazioni e i cambiamenti rispetto alla rappresentazione teatrale originale. Questa produzione, diretta da jon m. chu e con protagonisti cynthia erivo e ariana grande, approfondisce le storie delle streghe di oz, concentrandosi anche sulla figura di nessarose thropp, interpretata da marissa bode. L'articolo analizza l'evoluzione del personaggio, le scelte narrative e le reazioni del pubblico.

